Axios: Иран затягивает переговоры с США из-за давления КСИР

Напомним, изначально, 19 апреля, Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США. Тегеран объяснил это тем, что Америка выдвигает «чрезмерные и необоснованные требования», постоянно меняет позицию, противоречит сама себе и продолжает морскую блокаду. Но уже на следующий день Иран передумал и заявил, что примет участие во втором раунде переговоров. Встреча запланирована на 21 апреля в Исламабаде — столице Пакистана. Американская делегация во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом уже вылетела в Пакистан.