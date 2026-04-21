В Омской области губернатор поздравил сотрудников муниципалитетов

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поздравил жителей региона с Днём местного самоуправления. Праздник сегодня отмечают сотрудники муниципалитетов.
В своём обращении глава региона отметил, что в органах местного самоуправления работают «чуткие, ответственные и неравнодушные люди, готовые всегда поддержать».
Также он напомнил о всероссийской премии «Служение», которую проводит ВАРМСУ при поддержке администрации президента. По словам губернатора, жители Омской области активно участвовали в ней — подавали заявки и делились своим опытом с коллегами из других регионов.
«Благодарю представителей органов местного самоуправления за их труд и желаю новых профессиональных достижений на благо наших жителей», — говорится в поздравлении.