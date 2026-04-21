Второй раунд переговоров США и Ирана запланирован на 22 апреля, пишут СМИ

Источники подчеркнули, что график не утвержден окончательно на фоне острой риторики между США и Ираном. При этом в Белом доме заявили телеканалу, что пока не могут официально подтвердить дату, однако отметили, что делегация США должна отправиться на переговоры в скором времени.
Ранее из предварительного расписания вице-президента США Джей Ди Вэнса стало известно, что он вылетит в Исламабад на переговоры с иранской стороной не в понедельник, как ранее заявлял американский лидер Дональд Трамп, а только утром во вторник.
Ранее Трамп заявлял, что делегация США с участием вице-президента Джей Ди Вэнса в понедельник вечером прибудет в Исламабад для переговоров с Ираном. При этом позднее он утверждал, что ему безразлично, прибудет ли делегация Ирана на предстоящие переговоры в Исламабад.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.