Второй раунд переговоров США и Ирана запланирован на 22 апреля, пишут СМИ

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Второй раунд переговоров США и Ирана об урегулировании запланирован на 22 апреля в Исламабаде, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Источник: РИА "Новости"

«Второй раунд переговоров между делегациями США и Ирана в настоящее время запланирован на среду в Исламабаде», — говорится в сообщении телеканала.

Источники подчеркнули, что график не утвержден окончательно на фоне острой риторики между США и Ираном. При этом в Белом доме заявили телеканалу, что пока не могут официально подтвердить дату, однако отметили, что делегация США должна отправиться на переговоры в скором времени.

Ранее из предварительного расписания вице-президента США Джей Ди Вэнса стало известно, что он вылетит в Исламабад на переговоры с иранской стороной не в понедельник, как ранее заявлял американский лидер Дональд Трамп, а только утром во вторник.

Ранее Трамп заявлял, что делегация США с участием вице-президента Джей Ди Вэнса в понедельник вечером прибудет в Исламабад для переговоров с Ираном. При этом позднее он утверждал, что ему безразлично, прибудет ли делегация Ирана на предстоящие переговоры в Исламабад.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше