Власти Екатеринбурга отложили вопрос о переносе Дня города

21 апреля состоялось заседание Екатеринбургской городской думы, на котором должны были рассмотреть вопрос о переносе Дня города. Напомним, что предложение об изменении даты праздника озвучили на выездном заседании комиссии Думы.
Традиционно День города в Екатеринбурге отмечается в третью субботу августа, однако, из-за многочисленных просьб горожан, праздник хотят перенести на первую субботу того же месяца. Основной причиной перенести праздник стала погода — к концу лета на Урале она уже начинает портиться.
Несмотря на обсуждения, на сегодняшнюю повестку заседания этот вопрос не вынесли. Как объяснил депутат Михаил Матвеев, это связано с отъездом главы Екатеринбурга Алексеем Орловым. Вчера мэр выступал в Москве на форуме «Малая Родина — сила России». Он пояснил, что глава города хочет лично присутствовать при обсуждении вопроса.