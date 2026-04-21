Герасимов заявил о ликвидации окруженных группировок ВСУ под Купянском

Об этом доложил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов на совещании в Южной группировке войск.
«Завершена ликвидация окруженного противника на восточном берегу реки Оскол в районе южнее Купянска-Узлового», — сказал Герасимов.
Он также сообщил, что российские подразделения развивают наступление на широком фронте. Только за март освобождены восемь населенных пунктов.
Ранее начальник Генштаба ВС России заявил, что армия России полностью взяла под контроль территорию Луганской народной республики. В общей сложности с начала 2026 года вооруженные силы взяли под контроль более 1,7 тыс. квадратных километров территории и 80 населенных пунктов.