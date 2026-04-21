Еврокомиссар признал отставание — ЕС уступает России по вооружениям

Россия опережает страны Евросоюза по выпуску ряда видов вооружений. Такие оценки представил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на слушаниях в Европарламенте.

По его данным, в прошлом году в России произведено 1 100 крылатых ракет, тогда как в ЕС — 300. Баллистические ракеты, согласно приведенным цифрам, в Евросоюзе не выпускались, тогда как в России их производство достигло 900 единиц.

Существенный разрыв обозначен и по артиллерийским боеприпасам: 4 млн снарядов в России против 2 млн в странах ЕС.

Кубилюс охарактеризовал ситуацию как серьезный вызов и заявил о необходимости наращивания производства вооружений в Евросоюзе. По его словам, увеличение выпуска требуется для достижения способности к военному сдерживанию.

Читайте также: В Европе заговорили о подготовке к войне к РФ — заявления и оценки.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше