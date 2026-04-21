Еврокомиссар признал отставание — ЕС уступает России по вооружениям

Россия опережает страны Евросоюза по выпуску ряда видов вооружений. Такие оценки представил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на слушаниях в Европарламенте.
По его данным, в прошлом году в России произведено 1 100 крылатых ракет, тогда как в ЕС — 300. Баллистические ракеты, согласно приведенным цифрам, в Евросоюзе не выпускались, тогда как в России их производство достигло 900 единиц.
Существенный разрыв обозначен и по артиллерийским боеприпасам: 4 млн снарядов в России против 2 млн в странах ЕС.
Кубилюс охарактеризовал ситуацию как серьезный вызов и заявил о необходимости наращивания производства вооружений в Евросоюзе. По его словам, увеличение выпуска требуется для достижения способности к военному сдерживанию.
