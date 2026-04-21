Переговоры продолжаются — делегации США и Ирана соберутся 22 апреля

CNN со ссылкой на источник сообщает, что американская делегация готовится к вылету, однако точные сроки отправления остаются неясными. В поездке должен участвовать вице-президент США Джей Ди Вэнс вместе с высокопоставленными чиновниками.
Дополнительные обстоятельства указывают на нестабильность переговорного процесса. Режим прекращения огня между сторонами подходит к завершению, что усиливает давление на участников переговоров и требует оперативных решений.
По имеющимся данным, Исламабад задействует значительные силы безопасности для обеспечения встречи, а сама площадка рассматривается как ключевая для продолжения диалога.
Ранее Axios сообщало о согласии иранской стороны на второй раунд. Уточнялось, что решение было принято после получения разрешения от верховного лидера Моджтабы Хаменеи.
При этом переговоры сопровождаются противоречиями: ранее диалог уже прерывался из-за разногласий, включая вопросы ядерной программы и соблюдения перемирия.
