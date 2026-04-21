Открытие моста между Россией и КНДР пройдет в июне

Автомобильный мост через реку Туманная, который соединит Россию и КНДР, планируют открыть в июне 2026 года. Во вторник, 21 апреля, состоится церемония стыковки его пролётного строения, сообщили в пресс-службе правительства РФ.
В мероприятии в режиме видеосвязи примут участие главы Минтранса и Минприроды Андрей Никитин и Александр Козлов, а также директор Первого департамента Азии МИД Иван Желоховцев.
Общая протяжённость мостового перехода составит почти 5 километров, из которых непосредственно мост — около 1 километра. На нём обустроят две полосы движения.
В рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система» также ведётся строительство автопункта пропуска «Хасан» с десятью полосами. Его пропускная способность — 300 машин и 2850 человек в сутки с возможностью увеличения.
