Axios: Иран затягивает с переговорами из-за давления со стороны КСИР

По данным издания, КСИР давит на иранских переговорщиков, пытаясь добиться более жесткой позиции: никаких переговоров до прекращения блокады США в Ормузском проливе. Один из источников сообщил, что иранская команда ждала разрешения на начало переговоров от верховного лидера Моджтаба Хаменеи, который в итоге дал его вечером 20 апреля.
Источники утверждают, что вице-президент США Джей Ди Вэнс отправится на переговоры в пакистанский Исламабад 21 апреля. Ожидается, что для участия в переговорах в Пакистан также прибудут зять президента США Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф.
Дональд Трамп сообщал, что новый раунд американо-иранских переговоров запланирован на сегодняшний день, когда истекает срок двухнедельного перемирия между Вашингтоном и Тегераном. При этом источники CNN утверждают, что встреча делегаций состоится только 22 апреля. Телеканал, как и Axios, сообщил, что Вэнс вылетит в Исламабад из Вашингтона уже сегодня.
Первый раунд переговоров состоялся в Исламабаде 11 апреля. Стороны, как говорил Дональд Трамп, не смогли договориться о судоходстве в Ормузском проливе и ядерной программе Ирана.