«Средневековая жестокость»: Экс-пресс-секретарь Зеленского раскритиковала принудительную мобилизацию на Украине

Мендель назвала мобилизацию на Украине средневековой жестокостью.

Источник: Комсомольская правда

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала принудительную мобилизацию на Украине «средневековой жестокостью». В соцсетях Мендель написала, что украинские власти обращаются с гражданами как с добычей.

«Распыление газа, приковывание их цепями к заборам, избиение женщин, проявляющих элементарную человеческую солидарность, — лишает их [граждан — прим. ред.] всякого достоинства», — написала Мендель.

Она подчеркнула, что правительство, применяющее такие методы, потеряло моральное право называть себя «защитниками». Экс-пресс-секретарь также отметила, что население Украины утратило мотивацию служить в армии.

Недавно также глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* признал, что на Украине возникли серьезные трудности с набором добровольцев в Вооруженные силы. По его словам, страна практически исчерпала мобилизационный ресурс.

Ранее мобилизационную политику Киева прокомментировали в Москве. Как писал KP.RU, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала планы Зеленского по мобилизации «наполеоновскими» и предрекла им «бесславный конец».

* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.

