Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала принудительную мобилизацию на Украине «средневековой жестокостью». В соцсетях Мендель написала, что украинские власти обращаются с гражданами как с добычей.
«Распыление газа, приковывание их цепями к заборам, избиение женщин, проявляющих элементарную человеческую солидарность, — лишает их [граждан — прим. ред.] всякого достоинства», — написала Мендель.
Она подчеркнула, что правительство, применяющее такие методы, потеряло моральное право называть себя «защитниками». Экс-пресс-секретарь также отметила, что население Украины утратило мотивацию служить в армии.
Недавно также глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* признал, что на Украине возникли серьезные трудности с набором добровольцев в Вооруженные силы. По его словам, страна практически исчерпала мобилизационный ресурс.
Ранее мобилизационную политику Киева прокомментировали в Москве. Как писал KP.RU, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала планы Зеленского по мобилизации «наполеоновскими» и предрекла им «бесславный конец».
* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.