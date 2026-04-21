«Вечеринка окончена, уходите»: Дмитриев обратился к Стармеру в соцсетях

Дмитриев призвал Стармера уйти в отставку.

Источник: Комсомольская правда

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прямо обратился к премьер-министру Великобритании Киру Стармеру с требованием покинуть свой пост. Об этом он написал в соцсети X, отметив аккаунт британского политика.

«Вечеринка окончена, Кир Стармер. Уходите в отставку. Все этого хотят», — говорится в публикации.

К своему сообщению Дмитриев прикрепил публикацию, в которой британский премьер сам признал ошибку. По словам Стармера, он проявил неверную осмотрительность при выборе посла в Вашингтоне.

Кирилл Дмитриев согласился с этой оценкой и отметил, что выбор действительно оказался неудачным. Однако, по его мнению, у Стармера ещё есть достаточно времени, чтобы исправить ситуацию.

Также глава РФПИ напомнил о своём посте от марта 2022 года. Тогда он точно так же призывал экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона уйти в отставку. Ранее Кирилл Дмитриев заявил, что Британия намерена воевать с западной цивилизацией. Он не стал объяснять подробностей своего прогноза.

Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше