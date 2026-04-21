Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Потому что это неуважение»: Зеленский допустил хамский выпад о Кушнере и Уиткоффе

Владимир Зеленский раскритиковал визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию. Поводом стало то, что представители Вашингтона не посетили Киев.

«Я считаю, что их приезд нужен не нам, а нужен им. Почему? Потому что это неуважение — поехать в Москву, но не приезжать в Киев», — сказал Зеленский в интервью для телемарафона.

При этом украинский политик призвал не придавать чрезмерного значения ранее анонсированному визиту американских представителей в столицу Украины. По его мнению, это не сенсация, Киев тоже находится с ними в контакте.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Уиткофф и Кушнер планировали посетить Киев ещё в середине апреля, однако поездка так и не состоялась. Предыдущая встреча представителей Киева и Вашингтона состоялась 21−22 марта в Майами.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше