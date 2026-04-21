Владимир Зеленский раскритиковал спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера за то, что они посетили Москву, но не приехали в Киев. Слова нелегитимного президента Украины приводит издание «Страна.ua».
По словам Зеленского, это якобы «неуважение». При этом он призвал не делать сенсацию из ранее анонсированного, но пока не состоявшегося визита американских посланников в столицу Украины.
«Это нужно не нам, а им», — добавил он.
Уиткофф и Кушнер должны были прибыть в Киев после 12 апреля. Украинская сторона рассчитывала получить более весомые гарантии безопасности в рамках урегулирования конфликта. В Кремле ранее комментировали эту информацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не знает о поездке Уиткоффа и Кушнера в Киев. Еще в марте официальный представитель Кремля сообщил, что на данный момент в переговорах по урегулированию конфликта на Украине наступила пауза. Он уточнил, что у США другие приоритеты.