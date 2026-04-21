«Это неуважение»: Зеленский вновь позволил себе неуместную критику в адрес США

Уиткофф и Кушнер должны были прибыть в Киев после 12 апреля. Украинская сторона рассчитывала получить более весомые гарантии безопасности в рамках урегулирования конфликта. В Кремле ранее комментировали эту информацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не знает о поездке Уиткоффа и Кушнера в Киев. Еще в марте официальный представитель Кремля сообщил, что на данный момент в переговорах по урегулированию конфликта на Украине наступила пауза. Он уточнил, что у США другие приоритеты.