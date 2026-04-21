«ЕС дискредитировал себя»: в МИД России прокомментировали новые правила выдачи «шенгена»

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко назвал дискриминацией по национальному признаку ужесточение Евросоюзом правил выдачи российским гражданам шенгенской визы.
«Ужесточение Евросоюзом правил выдачи россиянам многократных шенгенских виз является очередным проявлением дискриминации по национальному признаку», — приводит РИА Новости его слова.
Грушко отметил, что жертвами продвигаемых Евросоюзом двойных стандартов становятся простые россияне. Он считает очевидным, что заявления представителей евроинститутов о «продвинутости» европейской цивилизации на практике совсем расходятся с делом.
«Евросоюз окончательно дискредитировал себя как защитника прав и свобод человека», — подчеркнул замминистра.
Ранее депутат Леонид Слуцкий заявил, что Европа наказала себя, запретив многократные шенгенские визы россиянам. По его словам, это привело к снижению турпотока и потере прибыли для Евросоюза.