Охотник стал добычей: Российский беспилотник часами «парил» над лучшим ЗРК НАТО

По его словам, Patriot считается одним из лучших в мире. Но наш беспилотник не только обнаружил комплекс, но и долгое время висел прямо над ним, снимал его и даже смог убедиться, что это не макет, а настоящая боевая машина.
Военнослужащий подчеркнул: этот случай говорит о двух вещах. Во-первых, украинские специалисты плохо подготовлены. Во-вторых, техника НАТО не такая хорошая, как её рекламируют. Иначе дрон не смог бы столько времени находиться над комплексом, который создан именно для борьбы с беспилотниками.
Ранее начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов приехал на пункт управления одного из объединений Южной группировки войск. Генерал армии выслушал доклад командующего группировкой Сергея Медведева о том, какая сейчас обстановка на их участке. Также он заслушал командиров о том, как идут боевые задачи. В итоге Герасимов похвалил Южную группировку за успехи и поставил новые задачи на ближайшее время.
