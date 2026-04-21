Профайлер обвинил Макрона в харассменте, детально разобрав его встречу с Мелони

Отдельно бросается в глаза низкая чувствительность Макрона к гендерному контексту, в отношении женщины-премьера столь навязчивая телесность считывается вторжением в личное пространство, особенно под плотным медианаблюдением, что и вызвало бурную дискуссию о границах допустимого. При этом сама Мелони в данном эпизоде не выглядит «жертвой»: перед нами стандартная для большой политики ситуационная перегрузка ритуала, когда один лидер переходит границу демонстративности, а другой вынужден за доли секунды адаптироваться, сохранить лицо и не допустить эскалации.