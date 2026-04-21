CNN: противоречивая риторика Трампа наносит ущерб переговорам с Ираном

«Иранцам не понравилось, что президент [Трамп] пытался вести переговоры в социальных сетях и делать вид, что они урегулировали вопросы, по которым [стороны] еще не пришли к согласию и которые непопулярны среди общественности у них на родине», — приводит CNN слова одного из чиновников. Собеседники телекомпании отметили, что иранская сторона испытывает глубокое недоверие к США.
CNN отмечает, что публичные заявления Трампа усилили неопределенность вокруг переговоров. Глава Белого дома в понедельник сообщил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс не поедет на встречу с иранской стороной в Исламабад, а затем постпред Соединенных Штатов в ООН Майк Уолтц и министр энергетики Крис Райт заявили, что Вэнс возглавит американскую делегацию, как и в предыдущем раунде переговоров. Позднее Трамп заявил, что Вэнс уже отправился в Пакистан и в течение нескольких часов приземлится в Исламабаде, после чего кортеж вице-президента США подъехал к Белому дому, а ряд источников сообщили, что Вэнс намерен вылететь на переговоры во вторник.
Трамп неоднократно представлял противоречивую информацию и о дате начала переговоров. По его словам, они должны были начаться в понедельник, в то время как CNN со ссылкой на имеющиеся в распоряжении данные допускает, что они стартуют лишь в среду. Источники отметили, что ситуация вокруг переговоров продолжает оставаться неопределенной.
По сведениям CNN, иранскую делегацию возглавит спикер однопалатного парламента (Меджлиса) Мохаммад Багер Галибаф. При этом ранее Иран заявлял, что решение по участию в переговорах с США еще не принято.