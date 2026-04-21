CNN: противоречивая риторика Трампа наносит ущерб переговорам с Ираном

CNN отмечает, что публичные заявления Трампа усилили неопределенность вокруг переговоров. Глава Белого дома в понедельник сообщил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс не поедет на встречу с иранской стороной в Исламабад, а затем постпред Соединенных Штатов в ООН Майк Уолтц и министр энергетики Крис Райт заявили, что Вэнс возглавит американскую делегацию, как и в предыдущем раунде переговоров. Позднее Трамп заявил, что Вэнс уже отправился в Пакистан и в течение нескольких часов приземлится в Исламабаде, после чего кортеж вице-президента США подъехал к Белому дому, а ряд источников сообщили, что Вэнс намерен вылететь на переговоры во вторник.