Грузия депортировала около 60 иностранцев, в том числе россиян

ТБИЛИСИ, 21 апреля. /ТАСС/. Сотрудники департамента миграции МВД Грузии за последние дни депортировали 56 иностранцев, среди которых есть граждане России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Источник: Reuters

По данным МВД, из Грузии были высланы граждане Бангладеш, Ганы, Индии, Ирака, Иордании, Кении, Китая, Кубы, Нигерии, Пакистана, России, Судана, Таджикистана, Турции, Уганды, Филиппин и других стран.

Депортированным лицам запретили въезд в Грузию.

В Грузии в последнее время ведется активная борьба с нелегальными мигрантами. Парламент страны ужесточил миграционное законодательство, упростив процедуры депортации, а также обыска мигрантов. Ежемесячно МВД Грузии сообщает о выдворении десятков иностранных граждан.

