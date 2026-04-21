Российский грузовой корабль «Прогресс МС-32» затопили в океане

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-32» затопили в Тихом океане. Об этом сообщили в «Роскосмосе» 21 апреля.
Корабль отстыковался от МКС, где проработал с сентября 2025 года, после чего его свели с орбиты.
«Грузовой корабль “Прогресс МС-32” вошёл в плотные слои атмосферы и разрушился», — отметили в «Роскосмосе».
Несгоревшие фрагменты упали в несудоходном районе южной части Тихого океана. Это штатная процедура утилизации отработавших космических «грузовиков».
«Прогресс МС-32» доставлял на станцию топливо, воду, кислород, продукты, оборудование и расходники.
