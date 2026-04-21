Карлсон раскаялся — признал вину за возвращение Трампа

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что испытывает сожаление из-за своей роли в возвращении к власти президента США Дональда Трампа. По его оценке, текущий политический курс страны ведет к тяжелым последствиям.

В собственной программе он признал, что сторонники президента, включая его самого, повлияли на происходящее. Карлсон отметил, что участие в поддержке и формировании повестки стало частью общего результата.

Он подчеркнул, что изменение позиции не освобождает от ответственности. По его словам, миллионы людей, поддерживавших Трампа, должны учитывать последствия своих действий.

Ранее журналист выступал в поддержку президента, в том числе после его инаугурации 20 января 2025 года. Позднее Карлсон перешел к критике, в том числе после внешнеполитических решений США, включая начало операции против Ирана.

