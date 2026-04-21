Елизавете II исполнилось бы 100. Какой была королева Великобритании

21 апреля Елизавете II исполнилось бы 100 лет. Ее правление стало самым долгим в британской истории. За 70 лет на троне в стране сменились 15 премьеров, а в США — 13 президентов. При королеве Великобритания перестала быть империей, вошла и вышла из Евросоюза. Но Елизавета сумела сохранить статус монарха и авторитетного политика, хоть и без возможности напрямую влиять на принимаемые в стране решения. Главное из биографии Елизаветы II — в фотогалерее РБК.