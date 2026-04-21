«Остров евроскептицизма»: Как ЕС проиграл в Болгарии, пока следил за Венгрией

По его оценке, «Прогрессивная Болгария» не относится к антироссийским силам и формирует в стране новое движение евроскептиков. Сам Радев неоднократно заявлял о целесообразности возобновления экономических отношений с Россией. В парламент также прошла ещё одна евроскептическая партия — «Возрождение». А вот победитель предыдущих выборов, ориентированный на более глубокую интеграцию с Евросоюзом, понёс катастрофические потери, заняв лишь третье место.