По его оценке, «Прогрессивная Болгария» не относится к антироссийским силам и формирует в стране новое движение евроскептиков. Сам Радев неоднократно заявлял о целесообразности возобновления экономических отношений с Россией. В парламент также прошла ещё одна евроскептическая партия — «Возрождение». А вот победитель предыдущих выборов, ориентированный на более глубокую интеграцию с Евросоюзом, понёс катастрофические потери, заняв лишь третье место.
«Таким образом, Болгария, в ближайшее время, может стать своеобразным островом евроскептицизма», — подчеркнул собеседник Общественной Службы Новостей, добавив, что ЕС постарается купировать победу «Прогрессивной Болгарии».
Напомним, партия бывшего президента Болгарии Румена Радева получила наибольшую поддержку на внеочередных парламентских выборах. Победу политика NYT назвала плохой новостью для Киева. Сам Радев уже заявил о намерении выстраивать равноправные отношения с Россией. В Кремле приветствовали его заявление.
