Euractiv узнал о беспокойстве Европы из-за победы Радева на выборах

Члены Европарламента опасаются, что с приходом к власти бывшего президента Болгарии и главы коалиции «Прогрессивная Болгария» Румена Радева пострадает экспорт боеприпасов на Украину. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на источники в парламенте.
Как заявила глава партии Renew Group Валери Айер, недавняя смена власти в Болгарии «вероятно, создаст риски» для поставок боеприпасов из страны на Украину, что «может привести к сокращению запасов по всей Европе и замедлению сроков поставок».
Тем не менее другие источники Euractiv в партии EPP (Европейская народная партия) заявили, что Болгария экономически зависит от поставок вооружения Украине. «Ему [Радеву] необходимы хорошие отношения с Брюсселем, если он хочет долго оставаться у власти, поэтому в его интересах проявлять осторожность, чтобы не нарушить производство боеприпасов — быстрорастущую отрасль, в которой работает более 70 тыс. человек», — заявили источники издания в партии.
Окончательный подсчет бюллетеней на парламентских выборах в Болгарии, завершившийся накануне, 20 апреля, показал, что «Прогрессивная Болгария» экс-президента Радева набрала больше всего голосов — 44,594% (1,44 млн голосов). Таким образом партия получила 131 мандат в парламенте, за ней следует правящая коалиция ГЕРБ-СДС с 13,387% голосов и 39 местами.
Румен Радаев выступал за развитие «практических» отношений с Россией. Politico писало, что у ЕС есть основания для опасений из-за «пророссийских взглядов» политика по Украине. Financial Times назвала Радаева «троянским конем» России из-за его осуждения европейских санкций и желания восстановить отношения с Москвой.
Euractiv в марте 2023 года писало, что Болгария поставила оружия Украине на миллиарды долларов. В 2022 году власти страны выдали разрешений на экспорт оружия в общей сложности на сумму свыше €1 млрд.
В сентябре того же года София на безвозмездной основе передала Киеву неисправные ракеты для зенитно-ракетного комплекса C-300 и списанные боеприпасы для автоматов.
В 2024 году болгарский парламент проголосовал за поставки 100 бронетранспортеров Украине. Однако София не нашла спонсоров, которые могли бы оплатить доставку бронемашин Киеву.
Россия выступает против поставок вооружения Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва поддерживает стремление Румена Радева к диалогу. «Нам, конечно же, импонируют слова и господина Радева, который выиграл на выборах, и других некоторых европейских лидеров о готовности решать проблемы путем диалога, прагматичного диалога с РФ», — сказал Песков.
