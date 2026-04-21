Стало известно, когда откроют мост между Россией и КНДР

Церемония стыковки пролетного строения автомобильного моста через реку Туманная, который соединит Россию и КНДР, пройдет 21 апреля 2026 года на границе двух государств в Приморском крае. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.
В ходе мероприятия в режиме видеосвязи выступят министр транспорта РФ Андрей Никитин, глава Минприроды РФ Александр Козлов, а также директор первого департамента Азии МИД России Иван Желоховцев.
«Новый путь позволит предпринимателям существенно нарастить объемы перевозок и сократить транспортные издержки, обеспечит надежные и стабильные поставки различной продукции», — заявили в Минтрансе.
Открытие объекта запланировали на июнь этого года. Протяженность мостового перехода составит около 5 км, а непосредственно моста будет примерно 1 км. Там будут две полосы движения.
В рамках национального проекта «Эффективная транспортная система» также строится автомобильный пункт пропуска «Хасан» на 10 полос движения. Его пропускная способность должна составить 300 транспортных средств и 2,9 тысячи человек в сутки.
Днем ранее, 20 апреля, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев прибыл с рабочим визитом в Пхеньян. Глава ведомства прибыл туда для встречи с министром общественной безопасности КНДР Пан Ду Соком.