Стало известно, когда откроют мост между Россией и КНДР

Минтранс: открытие моста между РФ и КНДР пройдет в июне.

Источник: Комсомольская правда

Церемония стыковки пролетного строения автомобильного моста через реку Туманная, который соединит Россию и КНДР, пройдет 21 апреля 2026 года на границе двух государств в Приморском крае. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.

В ходе мероприятия в режиме видеосвязи выступят министр транспорта РФ Андрей Никитин, глава Минприроды РФ Александр Козлов, а также директор первого департамента Азии МИД России Иван Желоховцев.

«Новый путь позволит предпринимателям существенно нарастить объемы перевозок и сократить транспортные издержки, обеспечит надежные и стабильные поставки различной продукции», — заявили в Минтрансе.

Открытие объекта запланировали на июнь этого года. Протяженность мостового перехода составит около 5 км, а непосредственно моста будет примерно 1 км. Там будут две полосы движения.

В рамках национального проекта «Эффективная транспортная система» также строится автомобильный пункт пропуска «Хасан» на 10 полос движения. Его пропускная способность должна составить 300 транспортных средств и 2,9 тысячи человек в сутки.

Днем ранее, 20 апреля, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев прибыл с рабочим визитом в Пхеньян. Глава ведомства прибыл туда для встречи с министром общественной безопасности КНДР Пан Ду Соком.

Андрей Никитин: биография, личная жизнь и карьера
Андрей Никитин — российский государственный и политический деятель, который прошел путь от бизнеса до поста министра транспорта. Детали его биографии — в нашем материале.
Читать дальше