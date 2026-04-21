Народная артистка осудила уехавших из России — назвала их решение ошибкой

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева выступила с резкой оценкой действий деятелей культуры, покинувших страну и критикующих ее из-за рубежа. Она заявила, что не представляет свою жизнь вне России.
В интервью ТАСС актриса назвала отъезд и последующую критику большой ошибкой. По ее словам, решение уехать может быть личным выбором, однако публичные высказывания против страны она оценивает как недопустимые.
Немоляева подчеркнула, что для нее невозможна жизнь вне родины. Она указала на личные причины — семейные связи, память о близких и привязанность к месту, где прошла ее жизнь.
Актриса отметила, что считает людей, покинувших страну, несчастными.
Светлана Немоляева родилась 18 апреля 1937 года в Москве. В 1958 году окончила Высшее театральное училище имени Щепкина. С 1959 года служит в Московском академическом театре имени Маяковского. В настоящее время актриса отмечает 89-летие.
