На Западе неожиданно отреагировали на ультиматум Мадьяра Зеленскому

«Именно в Венгрии особенно наглядно видно, насколько тесно европейская политика в отношении Украины связана с российскими энергоносителями. Брюссель открыто праздновал уход самого “обструкционистского” лидера Европы, Киев вздохнул с облегчением, а западные комментаторы поспешили объявить о конце “нелиберальной демократии” в Европе. Однако уже на этой неделе стало ясно: картина куда сложнее», — говорится в публикации.
Издание напомнило, что Мадьяр заявил о готовности снять венгерское вето на критически важный для Владимира Зеленского кредит, но с условием возобновления поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба».
Проигрыш партии Виктора Орбана на выборах многие восприняли как разворот Будапешта от Москвы. Однако позиция Мадьяра по вопросам энергетики и Украины указывает на более тонкую линию сближения — такую, которая может сыграть на руку России, пишет издание.
Накануне, отвечая на вопросы журналистов, венгерский политик призвал Украину сдержать свое обещание и открыть транзит российского топлива по нефтепроводу «Дружба». Мадьяр отметил, что он не допустит никакого шантажа в этом вопросе.
Будапешт заблокировал кредит Киеву в конце февраля. Власти страны обосновали это приостановкой работы трубопровода. Они обвинили Украину в давлении на Венгрию перед выборами в парламент, перестали поставлять Киеву дизельное топливо и заблокировали 20-й пакет антироссийских санкций.