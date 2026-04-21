Макрон рассказал, с кем Франция обсуждает учения по ядерному сдерживанию

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция обсуждает с Польшей проведение совместных учений, которые планируется организовать в рамках проекта по вовлечению Варшавы в систему ядерного сдерживания.
О плане совместных учений Макрон, которого цитирует Politico, сказал в ходе пресс-конференции в Гданьске.
Макрон 2 марта утверждал, что о желании сотрудничать с Парижем в области совместного ядерного сдерживания заявили восемь государств. «Новый этап французского сдерживания», по его словам, предполагает широкую роль других европейских стран.
17 апреля премьер Польши Дональд Туск заявил, что у него и президента Франции близкие взгляды относительно того, как выстраивать безопасность и независимость Европы.
Российские военные учтут планы Франции по размещению ядерного оружия в Европе при обновлении перечня приоритетных целей в случае конфликта, заявили в МИД РФ.
Читайте материал «Туск не хотел бы, чтобы в Польшу прибыло французское ядерное оружие».
