Лавров обозначил предел — на Западе увидели жесткий сигнал

Высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова о «красных линиях» расценены как предупреждение Западу о пределе терпения Москвы. Такая оценка прозвучала со стороны кипрского журналиста Алекса Христофору.
По его мнению, речь идет о реакции на ситуацию с беспилотниками и ударами по объектам на российской территории. Он отметил, что в ответе на вопрос о дальнейших действиях министр дал понять: Россия не намерена бесконечно мириться с происходящим.
Журналист заявил, что в последнее время из Москвы последовали сигналы в адрес западных стран. В их числе он назвал заявления Дмитрия Медведева, Сергея Шойгу, Марии Захаровой, а также публикацию перечня объектов, связанных с беспилотниками.
Отдельно подчеркивается, что позиция российской стороны была обозначена и на международной площадке. Сергей Лавров, выступая на дипломатическом форуме в Анталье, заявил, что отсутствие понимания на Западе границ допустимого может привести к резким последствиям. По его словам, терпение России не является безграничным.
Читайте также: В Европе заговорили о подготовке к войне к РФ — заявления и оценки.