Будущий премьер Болгарии: отношение к России и опасения Запада

Позиция Радева по отношению к России
Сразу после оглашения предварительных результатов выборов будущий премьер-министр Болгарии еще раз подтвердил свое намерение сотрудничать с Москвой. Он уточнил, что намерен выстроить с Кремлем «равноправные отношения», потому что Европе требуются дешевые ресурсы и необходимо достичь конкурентоспособности.
В период президентской деятельности Радев не раз осуждал введение санкционного режима в отношении России и выступал против передачи оружия Украине и финансирования военной помощи ВСУ.
Радев считает, что Болгария, как единственная православная славянская страна в Евросоюзе, способна помочь Европе восстановить связи с Россией.
Какую реакцию на Западе вызвала победа Радева
Газета The New York Times считает, что победа Радева — свидетельство разочарования болгар в политике прежних лидеров, ориентированных на европейский курс. В издании отметили, что за период своей президентской деятельности он получил репутацию пророссийского политика, но при этом в партийный список включил технократов, которые занимают пробрюссельскую позицию.
Financial Times процитировала слова депутата Европарламента Валери Хайер, которая назвала Радева «троянским конем» России.
Euractiv предположил, что Радев откажется от поставок оружия Киеву, который воюет против Москвы. Издание напомнило, что политик неоднократно критиковал соглашение, заключенное между Болгарией и Украиной об обороне.
Болгария действительно считается одним из основных поставщиков военной помощи Украине. В 2022—2023 году именно с болгарских военных складов в ВСУ отправлялось почти 30% вооружений и боеприпасов, пишут «Ведомости».
Прогнозы экспертов
Экс-депутат болгарского парламента, председатель форума «Болгария — Россия» Светлана Шаренкова считает, что новый премьер Болгарии способен улучшить отношения Европы с Москвой, но при этом его не стоит считать пророссийским политиком. Она уточнила, что Радев выступает против позиции евродепутатов, которая ухудшает качество жизни граждан европейских стран, но не за Россию.
«Радев в интервью Reuters напомнил об особых отношениях Болгарии и РФ, связанных с освобождением от османского ига, а также о наших близких связях. Его уже начинают обзывать прокремлевским политиком, что раздражает. Это неправильно. Радев соединяет в себе качества патриота и сторонника суверенитета», — объяснила Шаренкова в беседе с NEWS.ru.
Политолог Юрий Светлов исключил резкий разворот Софии в сторону Москвы, несмотря на пророссийские заявления Радева. Он уточнил, что Болгария давно «отошла» от России и взяла прозападный курс, так как даже из истории страны стирается память об участии Российской Империи и СССР в освобождении от захватчиков.
«Кто требует снести памятник Алеше в Пловдиве, поставленный в память о подвиге советского солдата? Не НАТО, а болгарские деятели. Они переименовывают улицы, это их отношение. Мы думаем, что люди ценят прошлое — ничего подобного. Они выбросили из мавзолея тело Георгия Димитрова — человека, благодаря которому Болгария стала известна в мире, которого судили в гитлеровской Германии. Это отношение к собственной истории. Новое поколение болгар считает, что Россия — якобы враждебная страна, вот и все», — добавил Светлов.
Доцент Финансового университета при правительстве Александр Камкин считает, что не стоит считать Радева пророссийским политиком. Эксперт в разговоре с «Ведомостями» предположил, что болгарский премьер займет такую позицию относительно России, как и премьер-министр Словакии Роберт Фицо — Радев выберет прагматичный курс по отношению к Москве и поставкам от нее нефти и газа. Камкин также считает, что при новом премьере Болгария прекратит поставки Киеву оружия и боеприпасов.
Научный сотрудник Института славяноведения РАН Никита Гусев также уверен, что Радев — проболгарский политик, который намерен строить отношения с Россией, потому что они будут полезны для его страны. Прогноз эксперта относительно поставок оружия на Украину негативен. Гусев уверен, что София продолжит экспорт оружия, так как это «живые деньги».
Эксперт добавил, что независимую политику в Европе Радев вряд ли сможет проводить, так как Болгария финансово зависит от Брюсселя и Вашингтона, но выразил уверенность, что деятельность будущего премьера, скорее всего, позитивно скажется на российско-болгарских отношениях.