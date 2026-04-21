Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый спортивный комплекс открыт в Дзержинско-Тасеевском муниципальном округе по народной программе «Единой России»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В селе Дзержинском Дзержинско-Тасеевского муниципального округа прошло торжественное мероприятие, посвящённое открытию физкультурно-оздоровительного комплекса «Дзержинец».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В селе Дзержинском Дзержинско-Тасеевского муниципального округа прошло торжественное мероприятие, посвящённое открытию физкультурно-оздоровительного комплекса «Дзержинец».

Физкультурно-оздоровительный центр возведён благодаря народной программе партии и в рамках программы развития физической культуры и спорта. Осенью 2024 года стартовало строительство объекта, весной 2025 года приступили ко второму этапу: начали собирать металлический каркас и готовить его к монтажу навесных плит. В готовом спорткомплексе разместился просторный универсальный спортивный зал для подвижных игр и трибунами для зрителей. Вестибюль с гардеробом, раздевалки с закрытыми кабинками, душевые комнаты и санузлы, а также тренерские, медицинский кабинет и технические помещения — всё расположено компактно и удобно, с учётом маломобильных посетителей.

Отметим, губернатор Красноярского края, секретарь реготделения «Единой России» Михаил Котюков в феврале текущего года, в рамках рабочей поездки по Дзержинско-Тасеевскому округу, посещая социальные объекты, поручал партийцам контролировать завершение строительства и подготовку к открытию спортивного объекта в Дзержинском.

Гостей на празднике приветствовали глава округа Виктор Дергунов, председатель окружного Совета депутатов Дмитрий Ашаев, региональный координатор партийного проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия», вице-президент союза биатлонистов России, серебряный призёр олимпийских игр, чемпион мира, заслуженный мастер спорта России Павел Ростовцев, депутат Законодательного собрания Красноярского края Екатерина Уделько, представители министерства спорта края и подрядчики.

Выступая перед жителями села, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дзержинско-Тасеевского муниципального округа Дмитрий Ашаев отметил: «Сегодня мы открываем спортивный комплекс, о котором долго мечтали. Я надеюсь, что он станет центром притяжения не только для молодежи, но для представителей старшего поколения. Поздравляю всех с этим замечательным событием!».

Почётное право перерезать ленту было предоставлено директору Дзержинской спортивной школы «Триумф» Геннадию Зарубицкому, тренеру-преподавателю по футболу Владимиру Трещенко и обучающемуся отделения по футболу Дмитрию Воронцову.

Павел Ростовцев на торжественной церемонии поприветствовал юных спортсменов и гостей мероприятия и пожелал заниматься спортом, привлекать как можно больше молодежи к физической активности и здоровому образу жизни.

Отметим, поддержка спорта, здорового образа жизни, строительство спортивных объектов — важные направления народной программы и партийного проекта «Детский спорт».

