Politico: Макрон и Туск обсудили проведение совместных ядерных учений

Париж и Варшава обсуждают проведение совместных учений в рамках вовлечения во французскую систему ядерного сдерживания. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Гданьске.

«Среди вопросов, которые мы будем рассматривать, — обмен информацией и совместные учения», — цитирует его Politico.

При этом польский премьер Дональд Туск отметил, что в современном мире европейским странам «необходимы возможности ядерного сдерживания».

Ранее он сообщил, что Польша и Франция продолжат сотрудничать в вопросе ядерного сдерживания.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сказал, что намерения союзников Соединённых Штатов из Евросоюза развивать ядерные потенциалы разрушительны для режима ядерного нераспространения.

Узнать больше по теме
Дональд Туск: премьер-министр Польши, его биография и политические взгляды
Одним из наиболее влиятельных политиков в Польше уже много лет остается Дональд Туск, занимающий сегодня пост премьер-министра. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше