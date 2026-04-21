Глава МЭА предрек перестройку глобальной энергосистемы

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке способна спровоцировать кардинальную трансформацию мировой энергетической системы. Об этом заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, передает газета Dünya.
По его словам, речь идет не о временной турбулентности, а о структурном сдвиге в глобальной энергетике. Бироль подчеркнул, что мировая энергетическая карта может быть выстроена заново. Даже в случае оперативного снятия существующих ограничений, включая разблокировку Ормузского пролива, возврат к прежней системе поставок потребует значительного времени.
«Даже если пролив откроется завтра, возвращение к прежнему состоянию потребует серьезных инвестиций и времени — не менее двух лет», — отметил руководитель МЭА.
Он также предупредил о системных рисках для глобальных рынков, включая возможные сбои в поставках топлива и рост цен. Особенно уязвимой в этой ситуации Бироль считает Европу, где уже наблюдаются изменения в логистических цепочках.
В конце февраля американцы начали операцию «Эпическая ярость» против Ирана. 1 марта Тегеран объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива, через который проходило 15−20% мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов, а также более 30% сжиженного природного газа.
К моменту согласования США и Ираном двухнедельного перемирия 8 апреля в проливе скопилось 800 судов, из них более половины (479) — танкеры с нефтью, топливом и газом, остальные — сухогрузы.
8 апреля директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль спрогнозировал, что мировой энергокризис обернется долгосрочными последствиями. По его словам, их воздействие человечество будет испытывать «многие месяцы, если не годы». Он подчеркнул, что даже при возможном снижении цен на энергоносители произошедшее изменит образ мыслей людей.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.