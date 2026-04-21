Мадьяр пригрозил отстранить от должности президента, если тот сам не уйдет

«Если эти чиновники не уйдут добровольно до 31 мая, то на основании мандата, полученного от миллионов венгров, мы отстраним их от должности», — написал Мадьяр в соцсети X.
Он уточнил, что это относится к президенту Венгрии, председателю Верховного суда, председателю Национального управления по делам юстиции, председателю Конституционного суда и генеральному прокурору.
Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. По итогам выборов партия «Тиса» получает 141 место в венгерском парламенте, у правящего альянса «Фидес — Христианско-демократическая народная партия» — 52 мандата, сообщил 18 апреля Национальный избирательный офис Венгрии после обработки 100% голосов.