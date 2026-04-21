Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мадьяр пригрозил отстранить от должности президента, если тот сам не уйдет

БУДАПЕШТ, 21 апр — РИА Новости. Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что отстранит от должности президента страны Тамаша Шуйока и других чиновников, если они не уйдут со своих постов добровольно.

Источник: Reuters

«Если эти чиновники не уйдут добровольно до 31 мая, то на основании мандата, полученного от миллионов венгров, мы отстраним их от должности», — написал Мадьяр в соцсети X.

Он уточнил, что это относится к президенту Венгрии, председателю Верховного суда, председателю Национального управления по делам юстиции, председателю Конституционного суда и генеральному прокурору.

Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. По итогам выборов партия «Тиса» получает 141 место в венгерском парламенте, у правящего альянса «Фидес — Христианско-демократическая народная партия» — 52 мандата, сообщил 18 апреля Национальный избирательный офис Венгрии после обработки 100% голосов.

Узнать больше по теме
Будапешт: столица Венгрии и один из главных городов Центральной Европы
Будапешт — столица Венгрии и крупнейший город страны, расположенный на берегах Дуная. Город известен своей архитектурой, термальными источниками и политическим значением в регионе.
Читать дальше