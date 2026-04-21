Председатель всероссийской политической партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поручил создать правовую основу для защиты муниципальных служащих, которые добросовестными действиями приносят пользу регионам. Об этом он заявил в ходе выступления на Всероссийском муниципальном форуме (0+) «Малая Родина — Сила России», который проводит Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления в наццентре «Россия».
«Местный уровень власти всегда был и будет ближе всего к людям, поэтому он очень важен для них. Каждый из вас ежедневно отвечает на огромное количество острых вопросов. Понимаю, что подчас бывает весьма нелегко. Полагаю, что государству нужно сделать необходимые шаги, создать нормативную основу для защиты муниципальных служащих, которые занимаются своей деятельностью и добросовестными действиями, помогают своему региону», — сказал Медведев.
По его словам, муниципальные служащие работают под пристальным вниманием не только людей, живущих на территории муниципального образования, но и региональных властей, всей контрольной и правоохранительной системы.
Медведев в ходе выступления подчеркнул, что для партии, как политической силы, которая несет ответственность за развитие государства, крайне важно, чтобы местная власть работала эффективно.
«Одна из важнейших целей, которая поставлена президентом нашей страны, уменьшить социальные и технологические различия, которые существуют между мегаполисами и отдаленными территориями, городом и сельской местностью. И тем самым обеспечить равномерное и поступательное развитие страны, повысить уровень жизни ее граждан. Решение этой задачи, очевидно, требует грамотного взаимодействия всех уровней власти, включая местное самоуправление», — сказал он.
Кроме того, он добавил, что «Единая Россия» среди других политических партий лидирует по уровню представительства на муниципальном уровне, а прошедший год в партии был объявлен Годом муниципального депутата.
«Одна из целей этого года — усиление внутрипартийных коммуникаций. Необходимо, чтобы запросы и инициативы от людей с мест быстрее доходили до регионального и федерального уровня. А муниципальные депутаты имели возможность использовать все внутренние ресурсы нашей партийной инфраструктуры», — заключил он.
Напомним, форум «Малая Родина — Сила России» проводится ежегодно по поручению президента. Организатором выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации президента России.