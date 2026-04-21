В НАТО назвали атомные подлодки «самым мощным проявлением» силы России

На этом фоне Объединенное командование Норвегии, расположенное недалеко от города Будё в Арктике, все чаще играет ведущую роль в нарастающих учениях НАТО по отслеживанию подводных лодок Северного флота России, сказано в статье. Например, когда те движутся на юг от Кольского полуострова в Северную Атлантику или находятся под полярным ледовым покровом. В штабе собирают данные с датчиков по всему Крайнему Северу: как на дне моря, так и в космосе. Все это анализируется на наличие угроз и аномалий.