В НАТО назвали атомные подлодки «самым мощным проявлением» силы России

Bloomberg написал, что Россия и НАТО активно соперничают в море, что напоминает противостояние времен Холодной войны, но с передовыми технологиями. Ее центром стала Арктика.

Источник: РБК

Пока мировое внимание приковано к Персидскому заливу, Россия и НАТО соперничают в море. Ситуация напоминает противостояние подводных лодок времен Холодной войны, только с более современными технологиями. И нет сомнений, что ее центром стал регион Арктики. Об этом написал Bloomberg.

Глава объединенного штаба ВС Норвегии вице-адмирал Рун Андерсен заявил журналистам, что современные российские атомные подлодки — «самое мощное проявление» растущей морской силы президента России Владимира Путина. Он назвал подводные силы «приоритетным подразделением» российской армии.

Bloomberg отметил, что после прихода к власти Путин приложил значительные усилия для восстановления ВМФ после его упадка на фоне распада СССР. Подводные лодки стали особым направлением этой работы, что вызывает «активный ответ» стран НАТО, в первую очередь Великобритании и Норвегии.

На этом фоне Объединенное командование Норвегии, расположенное недалеко от города Будё в Арктике, все чаще играет ведущую роль в нарастающих учениях НАТО по отслеживанию подводных лодок Северного флота России, сказано в статье. Например, когда те движутся на юг от Кольского полуострова в Северную Атлантику или находятся под полярным ледовым покровом. В штабе собирают данные с датчиков по всему Крайнему Северу: как на дне моря, так и в космосе. Все это анализируется на наличие угроз и аномалий.

Военные НАТО следят за российскими подводными лодками «24/7, 365 дней в году», рассказал министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик. Bloomberg отметил, что развитие технологий сместило слежку за подлодками на север. Их пытаются обнаружить до того, как субмарины покинут относительно мелководное Баренцево море и войдут в более глубокие воды у побережья Норвегии.

Авторы материала утверждают, что по общему числу военных кораблей Россия все еще уступает западным странам и Китаю, однако Северный флот — «это совсем другое дело», отметил в разговоре с Bloomberg аналитик Майк Пламкетт. По его словам, это главный элемент российских ВМФ, который получает лучшее и новейшее оборудование.

«Думаю, справедливо сказать, что любая российская подлодка нового поколения хороша», — сказал командир эскадрильи истребителей ВВС Великобритании Джейми Лэмб.

Летом 2025-го президент России Владимир Путин рассказал, что за последние шесть лет в состав ВМФ вошли пять стратегических ракетоносцев проекта «Борей-А» и четыре многоцелевые подводные лодки проекта «Ясень- М». Российский лидер отмечал, что наращивание группировки стратегических подводных сил — одно из приоритетных направлений. Он также обращал внимание, что стратегические ракетоносцы являются одной из важнейших составляющих ядерной триады России.

Тогда же Путин анонсировал, что в ближайшие четыре года морские ядерные силы пополнят четыре подводные лодки проекта «Борей-А».

По состоянию на 2025 год российский стратегический флот располагал 13 действующими ПЛАРБ (подводная лодка атомная с ракетами баллистическими). Пять из них относятся к проекту 667БДРМ «Дельфин», восемь — к проекту 955 «Борей». Оба проекта разработало центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБМТ) «Рубин».

Каждая такая подводная лодка может нести по 16 ракет БРПЛ (баллистические ракеты подводных лодок), а каждая ракета — до шести боеголовок.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше