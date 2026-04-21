Reuters: Трамп может лично присутствовать на подписании соглашения с Ираном

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп может лично присутствовать на подписании соглашения с Ираном об урегулировании конфликта, если сторонам удастся заключить сделку. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в Пакистане, который, как ожидается, примет новый раунд переговоров.

Источник: AP 2024

По его словам, Трамп может присутствовать при заключении соглашения лично или в формате видеоконференции. «Процесс движется вперед, и переговоры, как ожидается, состоятся завтра (в среду — прим. ТАСС)», — рассказал источник.

США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана 28 февраля. 7 апреля американский лидер Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. 11 апреля Иран и США провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Иранскую делегацию возглавил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую — вице-президент Джей Ди Вэнс. Как позднее сообщили в Тегеране и Вашингтоне, сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий.

