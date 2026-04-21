Минцифры анонсировало третий пакет мер по борьбе с мошенниками

В декабре 2025 года правительство внесло в Госдуму новый пакет мер по борьбе с мошенниками. Он, помимо прочего, обязывает операторов передавать данные о номерах, с которых совершаются подозрительные звонки, в реестр ГИС «Антифрод» и приостанавливать трафик по ним. Также предполагается введение ограничения на количество банковских карт: не более 10 одному гражданину. Суммарно во второй пакет мер вошло около 20 инициатив. Госдума приняла его в первом чтении в феврале 2026 года.