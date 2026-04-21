Минцифры анонсировало третий пакет мер по борьбе с мошенниками

Минцифры России готовит третий пакет мер по борьбе с телефонным и кибермошенничеством. Об этом рассказала глава департамента развития технологий цифровой идентификации министерства Татьяна Скворцова в ходе круглого стола «Цифровизация экономики без рисков мошенничества» в Совете Федерации, передал «Интерфакс».
Инициатива получила название «Антифрод 3». Скворцова не уточнила, что именно планируется включить в новый проект. Вместе с тем она выразила надежду, что предложения, которые будут в дальнейшем вынесены на обсуждение, сформируют в ближайшее время.
Первый пакет мер по защите россиян от кибермошенничества был принят в 2025 году. Президент Владимир Путин подписал соответствующий закон 1 апреля 2025 года. Он, среди прочего, обязывает кредитные организации проверять операции по снятию наличных в банкоматах на предмет подозрительной активности и временно блокировать их в случае подозрения в несанкционированном доступе.
Кроме того, закон запрещал использование иностранных мессенджеров для взаимодействия с гражданами органам власти, банкам, операторам связи и некредитным финансовым организациям. Также в рамках закона должна была быть создана государственная информационная система противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий.
В декабре 2025 года правительство внесло в Госдуму новый пакет мер по борьбе с мошенниками. Он, помимо прочего, обязывает операторов передавать данные о номерах, с которых совершаются подозрительные звонки, в реестр ГИС «Антифрод» и приостанавливать трафик по ним. Также предполагается введение ограничения на количество банковских карт: не более 10 одному гражданину. Суммарно во второй пакет мер вошло около 20 инициатив. Госдума приняла его в первом чтении в феврале 2026 года.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.