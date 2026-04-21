Мошенники от лица Ирана требовали плату за проход через Ормузский пролив

Источник: РБК

Неизвестные мошенники от лица представителей власти Ирана направили некоторым судоходным компаниям письма с требованием платы в криптовалюте за безопасный проход через Ормузский пролив. Об этом сообщила греческая компания по управлению морскими рисками Marisks, передал Reuters.

По ее данным, жертвой мошенничества стало по крайней мере одно судно. Оно попыталось выйти из Ормузского пролива 18 апреля и подверглось обстрелу.

«После предоставления документов и оценки вашего соответствия иранскими службами безопасности мы сможем определить размер сбора, подлежащего оплате в криптовалюте (BTC или USDT). Только после этого ваше судно сможет беспрепятственно пройти через пролив в заранее согласованное время», — привела Marisks рассылаемое мошенниками сообщение.

Материал дополняется.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше