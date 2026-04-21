Зеленский усомнился, что Трамп может быть гарантом мира на Украине

Владимир Зеленский усомнился в том, что американский лидер Дональд Трамп может быть гарантом мира на Украине.

Источник: Reuters

«Например, США говорят — президент Трамп. Президент Трамп ещё два с половиной года, а что мы будем делать потом?» — цитирует его украинское издание «СТРАНА.ua».

Также Зеленский вновь отказался выводить ВСУ из Донбасса.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что решение Зеленского о выводе войск из Донбасса открыло бы перспективы для урегулирования конфликта на Украине.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев с иронией прокомментировал «разочарование» Владимира Зеленского в Соединённых Штатах.

