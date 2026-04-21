Шойгу обсудил с послом ОАЭ вопросы, «представляющие взаимный интерес»

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу встретился с послом ОАЭ в России Мохамедом Ахмад Султан Эсса Аль-Джабером, сообщили в пресс-службе аппарата СБ.

Источник: РБК

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу встретился с послом ОАЭ в России Мохамедом Ахмад Султан Эсса Аль-Джабером, сообщили в пресс-службе аппарата СБ.

«20 апреля 2026 года состоялась встреча Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Сергея Шойгу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Объединенных Арабских Эмиратов в России Мохамедом Ахмад Султан Эсса Аль-Джабером», — сказано в сообщении.

Как отметила пресс-служба аппарата СБ России, стороны обсудили «вопросы, представляющие взаимный интерес».

Накануне Росавиация сняла ограничения на полеты в ОАЭ и через воздушное пространство Ирана. В ведомстве отметили, что решение агентства воздушного транспорта по отмене рекомендаций для российских авиакомпаний приостановить продажу билетов в/из ОАЭ было принято с учетом позиции Минтранса и МИДа.

В начале марта президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провели телефонный разговор на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше