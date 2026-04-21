Зеленский признал участие Запада в создании морских дронов ВСУ

«Многое из того, что нам удалось с морскими дронами, — это не только благодаря украинской оборонке, но и благодаря помощи партнеров. Это Великобритания, Норвегия, Нидерланды. Это ключевые страны, которые помогали нам с некоторыми технологиями. И построить флот украинских морских дронов нам также удалось благодаря партнерам», — заявил Зеленский.