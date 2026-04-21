Зеленский признал участие Запада в создании морских дронов ВСУ

«Многое из того, что нам удалось с морскими дронами, — это не только благодаря украинской оборонке, но и благодаря помощи партнеров. Это Великобритания, Норвегия, Нидерланды. Это ключевые страны, которые помогали нам с некоторыми технологиями. И построить флот украинских морских дронов нам также удалось благодаря партнерам», — заявил Зеленский.
Ранее в Главном управлении разведки минобороны Украины утверждали, что морские дроны являются их авторской разработкой, проведенной «с нуля». Там заявляли, что раньше «нигде не было подобного опыта» и было неоткуда «черпать информацию».
Министерство обороны РФ 15 апреля предупредило, что применение Украиной произведенных на территории Евросоюза (ЕС) беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), выдаваемых якобы за украинские, для атак против России может привести к непредсказуемым последствиям. Отмечалось, что лидеры ЕС своими действиями втягивают свои страны в потенциальный конфликт с Россией вместо укрепления безопасности.
Минобороны Великобритании 15 апреля сообщило, что Лондон поставит Украине 120 тыс. беспилотников в 2026 году. В рамках инициативы королевство намерено снабдить Киев не только дронами дальнего радиуса действия, но и разведывательными, логистическими и морскими БПЛА.