Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский признал участие Запада в создании морских дронов ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что западные страны помогали Киеву в создании морских дронов и делились технологиями. Об этом 21 апреля Зеленский заявил в эфире телемарафона.

Источник: Reuters

«Многое из того, что нам удалось с морскими дронами, — это не только благодаря украинской оборонке, но и благодаря помощи партнеров. Это Великобритания, Норвегия, Нидерланды. Это ключевые страны, которые помогали нам с некоторыми технологиями. И построить флот украинских морских дронов нам также удалось благодаря партнерам», — заявил Зеленский.

Ранее в Главном управлении разведки минобороны Украины утверждали, что морские дроны являются их авторской разработкой, проведенной «с нуля». Там заявляли, что раньше «нигде не было подобного опыта» и было неоткуда «черпать информацию».

Министерство обороны РФ 15 апреля предупредило, что применение Украиной произведенных на территории Евросоюза (ЕС) беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), выдаваемых якобы за украинские, для атак против России может привести к непредсказуемым последствиям. Отмечалось, что лидеры ЕС своими действиями втягивают свои страны в потенциальный конфликт с Россией вместо укрепления безопасности.

Минобороны Великобритании 15 апреля сообщило, что Лондон поставит Украине 120 тыс. беспилотников в 2026 году. В рамках инициативы королевство намерено снабдить Киев не только дронами дальнего радиуса действия, но и разведывательными, логистическими и морскими БПЛА.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше