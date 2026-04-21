По мнению эксперта, европейские власти используют механизмы, которые не позволяют избирателям совершить протестный выбор. Он отметил, что по этой причине победить в выборной гонке политики вроде Марин Ле Пен в ближайшее время не смогут. Собеседник NEWS.ru добавил, что даже в случае победы ультраправые не в состоянии будут повлиять на политику страны и Европы, так как Париж находится в жесткой зависимости от Евросоюза.
Дробницкий выразил уверенность в том, что в следующие несколько лет французское правительство вряд ли станет более лояльным по отношению к России, а в Европе не начнут руководствоваться рациональностью при принятии решений.
«Чтобы европейцы отказались от образа “ужасной России”, надо не входить в кризис, а пережить его. Пока Евросоюз политически цел и способен удерживать власть даже при падении уровня жизни, ничего не изменится», — объяснил собеседник.
Ранее лидер ультраправой партии Жордан Барделла, который может стать участником президентской гонки, оказался в центре скандала из-за связи с Марией-Каролиной Бурбон-Сицилийской. Роман с представительницей европейской аристократии рассматривается как пиар-ход, способный расширить аудиторию кандидата.