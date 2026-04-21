Bloomberg рассказал о троекратном росте нападений на военкомов на Украине

На Украине число нападений на военных вербовщиков за прошлый год выросло в три раза, составив, по данным полиции, 341 случай, а в этом году их было зафиксировано уже больше 100, пишет Bloomberg.
Bloomberg описывает ряд происшествий, в частности, случай в Луцке, когда на военных, остановивших двух мужчин для проверки документов, напала группа молодых людей, в результате чего одному из задержанных удалось сбежать. Издание также приводит инцидент во Львове, где ответственный за мобилизацию офицер скончался от ножевого ранения в шею.
«Если в начале войны призыв проходил относительно гладко, поскольку многие мужчины шли на фронт добровольно, то теперь военные комиссары все чаще разыскивают уклонистов по домам, на рабочих местах и на улицах», — пишет Bloomberg. Издание отмечает, что это приводит к регулярным конфликтам, которые выплескиваются в социальные сети и раскалывают общество на тех, кто поддерживает военных, и тех, кто защищает призывников, не желающих служить.
Bloomberg сообщает, что за нарушения правил призыва на Украине разыскивается около 2 млн человек.
Недовольство, вызванное непопулярной мобилизацией, усиливает напряженность среди уставших от войны украинцев, пишет издание. При этом оно обращает внимание на то, что массовый отказ от службы в армии вызывает недовольство среди находящихся на фронте солдат и их семей.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что мобилизация остается основным источником пополнения украинской армии. По его словам, если раньше главной проблемой ВСУ был дефицит боеприпасов и ракет, то сейчас таковой является нехватка личного состава.
Замглавы офиса президента Украины Павел Палиса сообщил, что власти не собираются переходить к мобилизации мужчин младше 25 лет. При этом, по его словам, за последние десять месяцев ситуация вокруг мобилизационных мероприятий улучшилась.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.