Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бишкек просит Минск помощи в лечении онкологических больных

МИНСК, 21 апр — Sputnik. Кыргызстан просит Беларусь предоставить квоты для лечения онкологических больных, об этом сообщила пресс-служба кыргызского парламента.

Источник: Sputnik.by

Встреча председателя палаты представителей Национального собрания Беларуси и спикера парламента Кыргызстана Марлена Маматлиева состоялась в Москве. Стороны обсудили двухсторонние отношения Минска и Бишкека и обменялись мнениями по вопросам развития межпарламентского взаимодействия.

Маматалиев в ходе встречи подчеркнул, что Беларусь является одной из лидеров в СНГ в области лечения онкологии, а также трансплантации.

«С учетом ситуации в Кыргызстане в сфере онкологии и трансплантации предлагаю рассмотреть возможность выделения квот на бесплатное лечение граждан, находящихся в тяжелом состоянии», — сказал спикер кыргызского парламента.

Он отметил, что Кыргызстан уделяет больше внимание развитию отношений с Беларусью благодаря политической воле лидеров двух стран и продвигаются вперед с каждым днем.

«Нам необходимо продолжить сложившееся сотрудничество в рамках межпарламентского взаимодействия. Поскольку в успешной реализации достигнутых двусторонних договоренностей важна роль парламентской дипломатии», — добавил спикер.

