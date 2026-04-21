Бишкек просит Минск помощи в лечении онкологических больных

Встреча председателя палаты представителей Национального собрания Беларуси и спикера парламента Кыргызстана Марлена Маматлиева состоялась в Москве. Стороны обсудили двухсторонние отношения Минска и Бишкека и обменялись мнениями по вопросам развития межпарламентского взаимодействия.
Маматалиев в ходе встречи подчеркнул, что Беларусь является одной из лидеров в СНГ в области лечения онкологии, а также трансплантации.
«С учетом ситуации в Кыргызстане в сфере онкологии и трансплантации предлагаю рассмотреть возможность выделения квот на бесплатное лечение граждан, находящихся в тяжелом состоянии», — сказал спикер кыргызского парламента.
Он отметил, что Кыргызстан уделяет больше внимание развитию отношений с Беларусью благодаря политической воле лидеров двух стран и продвигаются вперед с каждым днем.
«Нам необходимо продолжить сложившееся сотрудничество в рамках межпарламентского взаимодействия. Поскольку в успешной реализации достигнутых двусторонних договоренностей важна роль парламентской дипломатии», — добавил спикер.