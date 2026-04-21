НАТО обеспокоена российскими подлодками на севере Атлантики, пишут СМИ

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. НАТО обеспокоена из-за российских подлодок в северной части Атлантического океана, попытки альянса отследить их напоминают противостояние времен холодной войны, пишет агентство Блумберг.

Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявлял, что Британия с Норвегией наращивают присутствие на севере Атлантического океана и в Арктике. По его словам, там стоит ожидать провокаций. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отмечала в связи с активностью НАТО, что усилиями блока некогда мирный регион Арктики стал зоной геополитической конкуренции.

«НАТО и Россия вовлечены в противостояние, напоминающее возвращение к борьбе с подлодками в северной части Атлантического океана времен холодной войны, только с новыми и все более сложными технологиями», — говорится в публикации Блумберг.

Как заявил министр обороны Норвегии Торе Сандвик, НАТО вынуждена «24 часа, семь дней в неделю, 365 дней в году» следить за российскими субмаринами.

«Британцы, американцы, французы, немцы боятся того, что не будут знать, где находятся эти атомные подлодки», — добавил он.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше