НАТО обеспокоена российскими подлодками на севере Атлантики, пишут СМИ

Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявлял, что Британия с Норвегией наращивают присутствие на севере Атлантического океана и в Арктике. По его словам, там стоит ожидать провокаций. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отмечала в связи с активностью НАТО, что усилиями блока некогда мирный регион Арктики стал зоной геополитической конкуренции.
«НАТО и Россия вовлечены в противостояние, напоминающее возвращение к борьбе с подлодками в северной части Атлантического океана времен холодной войны, только с новыми и все более сложными технологиями», — говорится в публикации Блумберг.
Как заявил министр обороны Норвегии Торе Сандвик, НАТО вынуждена «24 часа, семь дней в неделю, 365 дней в году» следить за российскими субмаринами.
«Британцы, американцы, французы, немцы боятся того, что не будут знать, где находятся эти атомные подлодки», — добавил он.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.