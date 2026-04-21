Депутат Железногорска провела урок «Разговор о важном» в лицее № 102

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Депутат Совета депутатов ЗАТО Железногорск Ирина Кузоро провела урок «Разговор о важном» в лицее № 102 в преддверии профессионального праздника — Дня местного самоуправления.
Совместно с директором лицея Виталием Лесняком рассказали старшеклассникам об органах местного самоуправления, которые есть в Железногорске. Основной акцент сделали на деятельности представительного органа власти — Совета депутатов ЗАТО Железногорск.
Ирина Кузоро поделилась с подростками о процессе заседаний сессий и работе постоянных комиссий, полномочиях депутатов и работе на округе с жителями, а также о своей общественной деятельности. От Виталия Лесняка, чей внушительный депутатский путь насчитывал более пятнадцати лет, школьники узнали много важной и нужной информации о том, как распределяется бюджет на муниципальные программы, каким образом жители могут участвовать в вопросах благоустройства города и многое другое.
«По итогу встречи у всех участников остались только положительные эмоции. Искренне надеемся, что кто-то из ребят увидит себя в будущем политическим или общественным деятелем и присоединится к депутатскому корпусу города Железногорска», — отметила депутат.