Иран согласился на второй раунд переговоров о мире с США

21 апреля истекает временное перемирие, заключенное между Вашингтоном и Тегераном. За время действия режима прекращения огня представители США и Ирана встретились в Пакистане 11 апреля для согласования условий мирной сделки. Ключевым препятствием для достижения договоренностей между странами стал вопрос ядерной программы Ирана. Axios писал, что Вашингтон предложил Тегерану ввести 20-летний мораторий на обогащение урана. The New York Times рассказала, что Иран согласился на пятилетнюю приостановку.