Иран согласился на второй раунд переговоров о мире с США

Иранская и американская переговорные группы отправятся на встречу в Исламабад для участия в мирных переговорах в среду, 22 апреля. Об этом сообщили The Wall Street Journal и CNN со ссылкой на источники.
Белый дом официально не подтвердил, когда американские дипломаты отправятся на новый раунд переговоров, в администрации президента США Дональда Трампа ожидают, что «делегация отправится в путь в ближайшее время, но когда именно это произойдет, пока неясно».
Axios писал, что Иран не соглашался на участие в новом переговорном раунде из-за давления Корпуса стражей исламской революции. Иранские делегаты ждали разрешения на переговоры от верховного лидера страны Моджтабы Хаменеи и «оно поступило в понедельник вечером». По данным издания, согласия Ирана весь понедельник ждали в Белом доме.
Накануне, 20 апреля, Дональд Трамп заявил, что США и Иран подпишут сделку «сегодня вечером». Американский лидер не уточнил, о какой именно сделке идет речь.
21 апреля истекает временное перемирие, заключенное между Вашингтоном и Тегераном. За время действия режима прекращения огня представители США и Ирана встретились в Пакистане 11 апреля для согласования условий мирной сделки. Ключевым препятствием для достижения договоренностей между странами стал вопрос ядерной программы Ирана. Axios писал, что Вашингтон предложил Тегерану ввести 20-летний мораторий на обогащение урана. The New York Times рассказала, что Иран согласился на пятилетнюю приостановку.
Агентство IRNA 19 апреля сообщало, что Иран отказался участвовать во втором раунде переговоров с США из-за американских «нереалистичных требований», а также продолжающейся морской блокады.
США с 13 апреля начали блокаду Ормузского пролива, а также иранских портов. Тегеран счел ее «обреченной на провал». Армия США заявляла, что блокирует путь судам, входящим в иранские порты или выходящим из них. 18 апреля Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о перехвате 23 судов.