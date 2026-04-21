Иран согласился на второй раунд переговоров о мире с США

Иранская переговорная группа отправится в Пакистан для проведения нового раунда встреч с американской делегацией. Тегеран отказывался от участия в переговорах из-за американской блокады Ормузского пролива.

Источник: Reuters

Иранская и американская переговорные группы отправятся на встречу в Исламабад для участия в мирных переговорах в среду, 22 апреля. Об этом сообщили The Wall Street Journal и CNN со ссылкой на источники.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, по словам источников CNN, сегодня, 21 апреля, отправится из Вашингтона в Пакистан для участия в новом раунде переговоров с представителями Исламской Республики. Участвующие в переговорах делегаты обеих стран назвали ситуацию вокруг встреч нестабильной.

Белый дом официально не подтвердил, когда американские дипломаты отправятся на новый раунд переговоров, в администрации президента США Дональда Трампа ожидают, что «делегация отправится в путь в ближайшее время, но когда именно это произойдет, пока неясно».

Axios писал, что Иран не соглашался на участие в новом переговорном раунде из-за давления Корпуса стражей исламской революции. Иранские делегаты ждали разрешения на переговоры от верховного лидера страны Моджтабы Хаменеи и «оно поступило в понедельник вечером». По данным издания, согласия Ирана весь понедельник ждали в Белом доме.

Накануне, 20 апреля, Дональд Трамп заявил, что США и Иран подпишут сделку «сегодня вечером». Американский лидер не уточнил, о какой именно сделке идет речь.

21 апреля истекает временное перемирие, заключенное между Вашингтоном и Тегераном. За время действия режима прекращения огня представители США и Ирана встретились в Пакистане 11 апреля для согласования условий мирной сделки. Ключевым препятствием для достижения договоренностей между странами стал вопрос ядерной программы Ирана. Axios писал, что Вашингтон предложил Тегерану ввести 20-летний мораторий на обогащение урана. The New York Times рассказала, что Иран согласился на пятилетнюю приостановку.

Агентство IRNA 19 апреля сообщало, что Иран отказался участвовать во втором раунде переговоров с США из-за американских «нереалистичных требований», а также продолжающейся морской блокады.

США с 13 апреля начали блокаду Ормузского пролива, а также иранских портов. Тегеран счел ее «обреченной на провал». Армия США заявляла, что блокирует путь судам, входящим в иранские порты или выходящим из них. 18 апреля Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о перехвате 23 судов.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше