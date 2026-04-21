Источник: Польша запретит Фицо лететь в Москву над своей территорией

Как заявил Фицо в субботу, Литва и Латвия уже сообщили, что не разрешат перелет словацкого правительственного самолета над их территорией на торжества по случаю Дня Победы в Москве. Словацкий лидер заверил, что будет найден другой маршрут, как это было сделано в прошлом году, когда пролет словацкому правительственному самолету запретила Эстония.