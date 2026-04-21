Источник: Польша запретит Фицо лететь в Москву над своей территорией

ВАРШАВА, 21 апр — РИА Новости. Польша запретит пролет над своей территорией самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву, сообщил РИА Новости источник в польских дипломатических кругах.

Источник: AP 2024

Пятнадцатого марта Фицо заявил о готовности посетить торжества в День Победы в столице России. Посол РФ в Словакии Сергей Андреев в свою очередь сообщил РИА Новости в марте, что российская сторона подтвердила готовность принять премьер-министра Словакии 9 мая для участия в торжествах по случаю Дня Победы.

«Заявка на пролет самолета премьера Словакии формально рассматривается и будет еще рассматривается какое-то время, но никто не намерен давать такого разрешения. Его не будет на 100%», — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что в настоящее время авиационное движение через польско-российскую и польско-белорусскую границу не осуществляется. «Существует формальный запрет — и в МИД не видят повода его отменять ради премьера Словакии, который намеревается посетить Москву», — сказал собеседник агентства.

Как заявил Фицо в субботу, Литва и Латвия уже сообщили, что не разрешат перелет словацкого правительственного самолета над их территорией на торжества по случаю Дня Победы в Москве. Словацкий лидер заверил, что будет найден другой маршрут, как это было сделано в прошлом году, когда пролет словацкому правительственному самолету запретила Эстония.

Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
Читать дальше