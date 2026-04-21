«Здесь нужно разобраться с деталями, о каком именно оружии идет речь, в каких странах, но, безусловно, это лишний раз, наверное, показывает устремление Европы в плане дальнейшей милитаризации и нуклериализации, с точки зрения ядерного оружия. Это то, что не способствует стабильности и предсказуемости на Европейском континенте», — сказал представитель Кремля.
Песков отметил стремление Европы к дальнейшей милитаризации
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Возможное проведение французско-польских учений показывает устремление Европы в плане дальнейшей милитаризации и нуклериализации. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил журналистам, отвечая на вопрос о проведении таких учений по применению ядерного оружия.