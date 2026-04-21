Политолог раскрыл главный стимул, который движет Трампом

Для американского президента Дональда Трампа главной мотивацией для активного участия в политике и международных вопросах является его тяга к деньгам, поэтому он зарабатывает даже на войне в Иране. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал политолог Александр Дудчак.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Судя по событиям, которые повторялись уже не раз, президент и его окружение очень неплохо зарабатывают. Когда появляются сообщения о перемирии, фьючерсы идут вниз. Когда иранские суда, следующие в Иран или Китай, захватывают, цены снова взлетают», — обратил внимание собеседник «Ленты.ру».

Он добавил, что эпизодов с понижением фьючерсов было как минимум три. По мнению эксперта, это свидетельствует о намеренных действиях Трампа.

Политолог добавил, что в настоящее время падение рейтингов и утрата доверия американских министров не заставляют Трампа переживать. По словам Дудчака, президент Штатов уверен, что сможет виртуальными успехами заставить общество поверить в его победу. Глава Белого дома для этого использует административное положение.

Эксперт обратил внимание на то, что статус миротворца Трамп присвоил себе самостоятельно, а остальные просто вынуждены с этим соглашаться. Дудчак подчеркнул, что настоящие миротворцы — политики, которые не инициируют военные конфликты.

Ранее источники газеты The Wall Street Journal рассказали, что советники американского лидера Дональда Трампа обращаются к нему с просьбами не давать интервью СМИ без подготовки, так как в них он делает заявления, которые противоречат друг другу.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше