Политолог раскрыл главный стимул, который движет Трампом

Он добавил, что эпизодов с понижением фьючерсов было как минимум три. По мнению эксперта, это свидетельствует о намеренных действиях Трампа.
Политолог добавил, что в настоящее время падение рейтингов и утрата доверия американских министров не заставляют Трампа переживать. По словам Дудчака, президент Штатов уверен, что сможет виртуальными успехами заставить общество поверить в его победу. Глава Белого дома для этого использует административное положение.
Эксперт обратил внимание на то, что статус миротворца Трамп присвоил себе самостоятельно, а остальные просто вынуждены с этим соглашаться. Дудчак подчеркнул, что настоящие миротворцы — политики, которые не инициируют военные конфликты.
Ранее источники газеты The Wall Street Journal рассказали, что советники американского лидера Дональда Трампа обращаются к нему с просьбами не давать интервью СМИ без подготовки, так как в них он делает заявления, которые противоречат друг другу.